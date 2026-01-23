Bureau Veritas, Mastrad, Danone... les valeurs à suivre lundi à Paris

(AOF) - Bureau Veritas
Bureau Veritas a annoncé l'acquisition de SPIN360, un cabinet de conseil leader en Italie, spécialisé dans l'innovation et le développement durable auprès des plus grandes marques de modes premium et de luxe. Le montant de l'opération n'a pas été dévoilé.
Dans un communiqué publié ce vendredi soir, Danone annonce qu'il procédera au retrait, sur certains marchés ciblés, d'un nombre très limité de lots spécifiques de laits infantiles.
Egide
Le spécialiste des boîtiers et connecteurs hermétiques et des solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles livrera son chiffre d'affaires annuel.
i2s
En 2025, le chiffre d'affaires 2025 de i2s s'élève à 16,9 millions d'euros, soit une baisse de 6% par rapport à 2024. Cette performance reflète des dynamiques d'activités contrastées explique le groupe spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes et d'équipements d'imagerie.
Le spécialiste de la logistique contractuelle annoncera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.
Mastrad
L'entreprise spécialisée dans les ustensiles de cuisine a procédé, conformément au contrat d'émission signé le 31 juillet 2025 avec les fonds Hexagon Capital Fund et Beluga SCI, au déblocage de la troisième tranche de son financement obligataire, ainsi qu'à une augmentation de capital consécutive à un défaut de paiement intervenu sur la deuxième tranche.
Omer Decugis
Le spécialiste des fruits et légumes frais et exotiques présentera son chiffre d'affaires du premier trimestre.
