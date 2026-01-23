Bureau Veritas, Mastrad, Danone... les valeurs à suivre lundi à Paris

(AOF) - Bureau Veritas

Bureau Veritas a annoncé l'acquisition de SPIN360, un cabinet de conseil leader en Italie, spécialisé dans l'innovation et le développement durable auprès des plus grandes marques de modes premium et de luxe. Le montant de l'opération n'a pas été dévoilé.

Danone

Dans un communiqué publié ce vendredi soir, Danone annonce qu'il procédera au retrait, sur certains marchés ciblés, d'un nombre très limité de lots spécifiques de laits infantiles.

Egide

Le spécialiste des boîtiers et connecteurs hermétiques et des solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles livrera son chiffre d'affaires annuel.

i2s

En 2025, le chiffre d'affaires 2025 de i2s s'élève à 16,9 millions d'euros, soit une baisse de 6% par rapport à 2024. Cette performance reflète des dynamiques d'activités contrastées explique le groupe spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes et d'équipements d'imagerie.

ID Logistics

Le spécialiste de la logistique contractuelle annoncera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Mastrad

L'entreprise spécialisée dans les ustensiles de cuisine a procédé, conformément au contrat d'émission signé le 31 juillet 2025 avec les fonds Hexagon Capital Fund et Beluga SCI, au déblocage de la troisième tranche de son financement obligataire, ainsi qu'à une augmentation de capital consécutive à un défaut de paiement intervenu sur la deuxième tranche.

Omer Decugis

Le spécialiste des fruits et légumes frais et exotiques présentera son chiffre d'affaires du premier trimestre.