Bureau Veritas: la politique 'verte' reconnue par le CDP information fournie par Cercle Finance • 11/02/2025 à 18:31









(CercleFinance.com) - Bureau Veritas annonce qu'il intègre la liste A pour son 'reporting' climatique en 2024 par le CDP.



Au cours d'une année record où plus de 24 800 entreprises, représentant plus des deux tiers de la capitalisation boursière mondiale, Bureau Veritas se classe parmi les entreprises les plus performantes au monde.



Cette reconnaissance par l'un des plus prestigieux organismes d'évaluation des entreprises en matière de climat souligne le fort engagement du Groupe dans la lutte contre le réchauffement climatique.







Valeurs associées BUREAU VERITAS 30,14 EUR Euronext Paris +1,96%