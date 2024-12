Bureau Veritas fait son entrée dans l’indice CAC 40

(AOF) - Bureau Veritas annonce son entrée au CAC 40, l'indice phare de la Bourse de Paris. Cette décision a été prise par le Conseil Scientifique des Indices d’Euronext Paris le 17 décembre 2024, à l'issue de la révision trimestrielle de l'indice, et sera effective à compter du 20 décembre 2024, après clôture du marché. Cette étape majeure intervient après l’annonce par Bureau Veritas de sa nouvelle stratégie LEAP | 28 en mars 2024, qui vise à générer une accélération significative de la croissance et des rendements à deux chiffres pour les actionnaires.

Au 16 décembre 2024, la capitalisation boursière de Bureau Veritas atteignait 13,6 milliards d'euros, l'action BVI s'échangeant à 30,02 euros, soit une progression de 31% depuis le début de l'année. La part du capital détenue par le public (flottant) représente 74%, aux mains en grande partie d'investisseurs institutionnels internationaux.

En intégrant le CAC 40, Bureau Veritas renforce davantage la diversité sectorielle de l'indice parisien, élargissant ainsi l'exposition de l'indice au secteur des Services aux Entreprises et à celui du Test, de l'Inspection et de la Certification (TIC).

Bureau Veritas est déjà membre de l'indice CAC 40 ESG.

Points clés

- Groupe né en 1828, numéro un mondial (5 % du marché) de l'inspection, de la certification des produits et des essais en laboratoire ;

- Chiffre d'affaires de 5,9 Mds€ généré par six divisions : le bâtiment & infrastructures (29%), l’agro-alimentaire & matières premières (22 %), l’industrie (21 %), les biens de consommation (13 %), la certification (8 %) et le marine&offshore ;

- Revenus répartis entre l’Europe pour 34 %, l’Asie-Pacifique pour 30 % (dont la Chine, 1er pays du groupe par les effectifs et le chiffre d’affaires, pour 18 % du total), les Amérique pour 27 % et l’Afrique-Proche-Orient ;

- Ambitions :

- 3 piliers : exploitation de la valeur des activités existantes puis des mutations technologiques et sélectivité des opportunités de croissance,

- moteurs : scale (standardisation de l’offre), expand (enjeux de transition énergétique et durabilité) et lead (connectivité, cybersécurité et traçabilité),

- répartition équilibrée des flux de trésorerie : investissements, fusions & acquisitions, retour aux actionnaires ;

- Capital contrôlé à 26,5 % par Wendel, Laurent Mignon présidant le conseil de 12 administrateurs, Hinda Gharbi assurant la direction générale.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires LEAP I 28 fondée sur un portefeuille résistant d’activités dont 45 % proviennent de contrats pluri-annuels et dopée par :

- la gestion active du portefeuille : recentrage sur les meilleures opportunités de revenus additionnels -cybersécurité, tests pour les biens de consommation ou systèmes de gestion de l’intégralité- et cessions d’activités matures, telle la vente à Mérieux Nutrisciences de l’activité d’analyse alimentaire au 2 nd semestre,

-spécificité des conquêtes de marché : via l’offre, renforcée par les acquisitions de l’américain ArcVera Renevelables et du catalan IDP Group, de solutions « de bout-en-bout » dans la transition énergétique et via la combinaison partenariats / croissance externe,positive pour la rentabilité ;

- la digitalisation du cœur des opérations via des plateformes transverses globales et verticales,

- une innovation accélérée via les programmes d'incubation, le Data lab, les partenariats de recherche et industriels ;

- Stratégie environnementale :

- d’ici 2030, réduction de 42 % vs 2021des émissions de CO2 pour les scopes 1 et 2 et de 25 % pour le scope 3,

- 55 % des ventes issues des services de la ligne verte BV ;

- 3 atouts forts : réputation d’intégrité, accréditations publiques, densité du réseau ;

- Bilan solide : 1,9 Md€ de capitaux propres et, à fin juin, 2,1 Md€ de disponibilités et 1,1 Md€ de dette nette avec effet de levier de 1,06.

Défis

- Intégration des 7 acquisitions réalisées à fin septembre, devant générer 80 M€ de chiffre d’affaires et poursuite de la croissance externe ;

- Après une hausse de 13 % du chiffre d’affaires à fin septembre, objectifs 2024 2 fois relevés: croissance de 9 à 10 % des revenus, amélioration de la marge opérationnelle et flux de trésorerie élevés avec un taux de conversion de + 80 % ;

- Ambition 2028 : hausse de -10 % par an des revenus et marge opérationnelle de +16 % ;

- Dividende 2023 de 0,83 € et programme d’achat d’actions de 200 M€