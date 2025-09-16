 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Bureau Veritas en léger repli après un allègement de Wendel
information fournie par Zonebourse 16/09/2025 à 13:45

Bureau Veritas cède moins de 1% après la cession par Wendel de 23,3 millions d'actions du groupe de services de test, inspection et certification, au prix de 25,40 euros par action, soit un montant total d'environ 591 millions d'euros.

La cession de ces actions (qui étaient sous-jacentes à une obligation échangeable en titres Bureau Veritas), a été réalisée dans le cadre d'un placement par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres réservé à des investisseurs.

A l'issue du placement, dont le règlement-livraison aura lieu le 18 septembre, la détention du groupe d'investissement au capital de Bureau Veritas est ajustée de 26,5% du capital et 41% des droits de vote à environ 21,4% du capital et 35% des droits de vote.

Dans le cadre de l'opération, Wendel a conclu un engagement de conservation relatif à ses actions Bureau Veritas de 180 jours calendaires à compter de la date de règlement-livraison du placement, sous réserve des exceptions usuelles.

