Bureau Veritas en léger repli après un allègement de Wendel
La cession de ces actions (qui étaient sous-jacentes à une obligation échangeable en titres Bureau Veritas), a été réalisée dans le cadre d'un placement par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres réservé à des investisseurs.
A l'issue du placement, dont le règlement-livraison aura lieu le 18 septembre, la détention du groupe d'investissement au capital de Bureau Veritas est ajustée de 26,5% du capital et 41% des droits de vote à environ 21,4% du capital et 35% des droits de vote.
Dans le cadre de l'opération, Wendel a conclu un engagement de conservation relatif à ses actions Bureau Veritas de 180 jours calendaires à compter de la date de règlement-livraison du placement, sous réserve des exceptions usuelles.
