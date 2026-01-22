Bureau Veritas devient partenaire accrédité de la licorne française EcoVadis
information fournie par Zonebourse 22/01/2026 à 16:39
Avec cette homologation, Bureau Veritas va pouvoir proposer aux fournisseurs et aux acheteurs un accompagnement complet en matière de durabilité des chaînes d'approvisionnement, notamment en les préparant et en les accompagnant dans leur évaluation de conformité EcoVadis.
Sont également concernés des métiers comme l'analyse post-évaluation et l'intégration stratégique, le lancement de programmes de durabilité au sein des réseaux de fournisseurs et l'optimisation des performances de la chaîne de valeur.
Utilisée par plus de 150 000 entreprises dans 250 secteurs et 185 pays, EcoVadis fournit des outils d'évaluation et de gestion des risques sur les questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) et aide des groupes de la trempe de Johnson & Johnson, L'Oréal, Unilever, Bridgestone, BASF ou encore JPMorgan à accélérer leur transition énergétique.
Avec une valorisation d'un milliard d'euros, elle figure depuis 2022 dans le classement des 30 premières licornes françaises, derrière des entreprises comme Vestiaire Collective, Lydia ou Ledger.
Pour être accrédités, ses partenaires consultants doivent suivre une formation rigoureuse à la méthodologie et au processus d'évaluation d'EcoVadis, justifier d'une compréhension approfondie des réglementations et des enjeux environnementaux, éthiques et sociaux, mais aussi avoir réalisé leur propre évaluation EcoVadis.
