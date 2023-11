Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bureau Veritas: dans le rouge avec une dégradation de broker information fournie par Cercle Finance • 15/11/2023 à 15:53









(CercleFinance.com) - Bureau Veritas recule de moins de 1% et sous-performe légèrement la tendance à Paris, sur fond d'une dégradation de conseil chez Stifel de 'achat' à 'conserver', avec un objectif de cours ramené de 28 à 24 euros sur le titre du groupe d'inspection et de certification.



'Nous nous attendons à ce que certains des facteurs derrière le ralentissement de la croissance organique au troisième trimestre continuent de peser dans les trimestres à venir', prévient le broker, qui réduit ses prévisions de BPA ajusté de 3-6%.





Valeurs associées BUREAU VERITAS Euronext Paris -0.18%