Bureau Veritas confirme être en discussions avec SGS sur un possible rapprochement

(AOF) - A la suite de récents commentaires de presse, Bureau Veritas indique être en discussions avec la firme suisse SGS concernant un potentiel rapprochement." Rien ne garantit que ces discussions aboutissent à une quelconque transaction ou accord. Bureau Veritas ne fera pas d'autre commentaire à ce stade et communiquera en tant que de besoin", précise l'entreprise dans un communiqué.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Groupe né en 1828, numéro un mondial (5 % du marché) de l'inspection, de la certification des produits et des essais en laboratoire ;

- Chiffre d'affaires de 5,9 Mds€ généré par six divisions : le bâtiment & infrastructures (29%), l’agro-alimentaire & matières premières (22 %), l’industrie (21 %), les biens de consommation (13 %), la certification (8 %) et le marine&offshore ;

- Revenus répartis entre l’Europe pour 34 %, l’Asie-Pacifique pour 30 % (dont la Chine, 1er pays du groupe par les effectifs et le chiffre d’affaires, pour 18 % du total), les Amérique pour 27 % et l’Afrique-Proche-Orient ;

- Ambitions :

- 3 piliers : exploitation de la valeur des activités existantes puis des mutations technologiques et sélectivité des opportunités de croissance,

- moteurs : scale (standardisation de l’offre), expand (enjeux de transition énergétique et durabilité) et lead (connectivité, cybersécurité et traçabilité),

- répartition équilibrée des flux de trésorerie : investissements, fusions & acquisitions, retour aux actionnaires ;

- Capital contrôlé à 26,5 % par Wendel, Laurent Mignon présidant le conseil de 12 administrateurs, Hinda Gharbi assurant la direction générale.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires LEAP I 28 fondée sur un portefeuille résistant d’activités dont 45 % proviennent de contrats pluri-annuels et dopée par :

- la gestion active du portefeuille : recentrage sur les meilleures opportunités de revenus additionnels -cybersécurité, tests pour les biens de consommation ou systèmes de gestion de l’intégralité- et cessions d’activités matures, telle la vente à Mérieux Nutrisciences de l’activité d’analyse alimentaire au 2 nd semestre,

-spécificité des conquêtes de marché : via l’offre, renforcée par les acquisitions de l’américain ArcVera Renevelables et du catalan IDP Group, de solutions « de bout-en-bout » dans la transition énergétique et via la combinaison partenariats / croissance externe,positive pour la rentabilité ;

- la digitalisation du cœur des opérations via des plateformes transverses globales et verticales,

- une innovation accélérée via les programmes d'incubation, le Data lab, les partenariats de recherche et industriels ;

- Stratégie environnementale :

- d’ici 2030, réduction de 42 % vs 2021des émissions de CO2 pour les scopes 1 et 2 et de 25 % pour le scope 3,

- 55 % des ventes issues des services de la ligne verte BV ;

- 3 atouts forts : réputation d’intégrité, accréditations publiques, densité du réseau ;

- Bilan solide : 1,9 Md€ de capitaux propres et, à fin juin, 2,1 Md€ de disponibilités et 1,1 Md€ de dette nette avec effet de levier de 1,06.

Défis

- Intégration des 7 acquisitions réalisées à fin septembre, devant générer 80 M€ de chiffre d’affaires et poursuite de la croissance externe ;

- Après une hausse de 13 % du chiffre d’affaires à fin septembre, objectifs 2024 2 fois relevés: croissance de 9 à 10 % des revenus, amélioration de la marge opérationnelle et flux de trésorerie élevés avec un taux de conversion de + 80 % ;

- Ambition 2028 : hausse de -10 % par an des revenus et marge opérationnelle de +16 % ;

- Dividende 2023 de 0,83 € et programme d’achat d’actions de 200 M€