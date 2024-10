Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bureau Veritas: cession de l'activité d'analyse alimentaire information fournie par Cercle Finance • 07/10/2024 à 08:53









(CercleFinance.com) - Bureau Veritas annonce avoir conclu un accord en vue de céder son activité d'analyse alimentaire à Mérieux NutriSciences, pour une valeur d'entreprise de 360 millions d'euros et des produits de cession d'environ 290 millions.



Ayant représenté 133 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023, l'activité cédée regroupe 34 laboratoires dans les Amériques, en Afrique et en Asie-Pacifique, et emploie plus de 1.900 techniciens, notamment des chimistes et des microbiologistes.



Le groupe de services d'inspection et de certification précise que la transaction devrait être finalisée d'ici la fin du quatrième trimestre 2024, une fois que les conditions habituelles, dont l'approbation réglementaire dans certains pays, auront été remplies.



Le produit de cette cession financera l'accélération du rythme des projets d'acquisitions. Cette opération améliorera légèrement la marge opérationnelle ajustée et aura un effet neutre sur le résultat net ajusté part du groupe à compter de 2025.





