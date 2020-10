Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bureau Veritas-CA de €1,15 md au T3, en baisse organique de 4,4% Reuters • 22/10/2020 à 18:03









22 octobre (Reuters) - Bureau Veritas BVI.PA a publié jeudi les résultats suivants pour le troisième trimestre: * CHIFFRE D'AFFAIRES DE 1,148 MILLIARD D'EUROS, EN BAISSE DE 4,4% SUR UNE BASE ORGANIQUE ET DE 9,6% PAR RAPPORT À L'EXERCICE PRÉCÉDENT * SUR UNE BASE ORGANIQUE, 3 DES 6 ACTIVITÉS DU GROUPE ONT ATTEINT UNE CROISSANCE DE 1,9% EN MOYENNE * POUR L'EXERCICE 2020, COMPTE TENU DES DERNIÈRES INFORMATIONS DISPONIBLES ET EN PRÉSUMANT L'ABSENCE DE MESURES DE CONFINEMENT DANS LES PRINCIPAUX PAYS DU GROUPE, LE SCÉNARIO "REPRISE LENTE ET PROGRESSIVE" EST CELUI RETENU À CE JOUR Pour plus de détails, cliquez sur BVI.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées BUREAU VERITAS Euronext Paris +0.21%