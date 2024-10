Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bureau Veritas: acquisition d'IDP Group information fournie par Cercle Finance • 07/10/2024 à 09:23









(CercleFinance.com) - Bureau Veritas annonce l'acquisition d'IDP Group, l'un des principaux fournisseurs indépendants de services BIM (Building Information Modeling), d'assistance à la gestion de projet et de jumelage numérique pour les secteurs public et privé.



Avec 'un positionnement fort dans la décarbonisation et d'autres secteurs verticaux à forte valeur ajoutée', cette entreprise basée dans la région de Barcelone a réalisé un chiffre d'affaires de 30,2 millions d'euros en 2023 et capitalise sur près de 500 experts.



IDP Group deviendra un centre technique mondial de Bureau Veritas pour le BIM, l'assistance à la gestion de projet et les services de jumelage numérique, 'permettant ainsi à son expertise de prendre une envergure mondiale'.





Valeurs associées BUREAU VERITAS 29,22 EUR Euronext Paris +1,60%