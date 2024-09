Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bureau Veritas: acquisition d'ArcVera Renewables information fournie par Cercle Finance • 04/09/2024 à 08:20









(CercleFinance.com) - Bureau Veritas annonce l'acquisition d'ArcVera Renewables, société basée dans l'Etat américain du Colorado, spécialisée dans le conseil financier et les services techniques pour les projets éoliens, solaires et de stockage par batterie dans le monde entier.



Cette acquisition lui permettra d'étendre ses capacités, en particulier en Amérique du Nord, afin d'aider les propriétaires fonciers, les développeurs de projets, les maîtres d'ouvrage et les investisseurs dans la réalisation de leurs projets de parcs éoliens et solaires.



Depuis sa création, ArcVera Renewables a soutenu 9 GW de projets solaires en Amérique du Nord et du Sud et a évalué des projets représentant plus de 93.000 MW de capacité éolienne aux États-Unis. Il a réalisé un chiffre d'affaires de 6,5 millions d'euros en 2023.





Valeurs associées BUREAU VERITAS 29,60 EUR Euronext Paris -0,67%