Bureau Veritas acquiert SPIN360 en Italie

information fournie par Reuters • 23/01/2026 à 17:47

Bureau Veritas SA BVI.PA :

* ACQUIERT EN ITALIE UNE ENTREPRISE LEADER DE LA DURABILITÉ POUR LES BIENS DE CONSOMMATION

* L'ACQUISITION DE SPIN360

BVI.PA

