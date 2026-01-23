Bureau Veritas acquiert SPIN360 en Italie

Bureau Veritas SA BVI.PA :
* ACQUIERT EN ITALIE UNE ENTREPRISE LEADER DE LA DURABILITÉ POUR LES BIENS DE CONSOMMATION
* L'ACQUISITION DE SPIN360
Texte original nGNE1Pcxfw Pour plus de détails, cliquez sur BVI.PA
(Rédaction de Gdansk)
|27,3200 EUR
|Euronext Paris
|+0,07%
