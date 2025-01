Bureau Veritas: accord pour une acquisition en Italie information fournie par Cercle Finance • 21/01/2025 à 08:00









(CercleFinance.com) - Bureau Veritas fait part de la signature d'un accord pour l'acquisition de Contec AQS et de ses deux filiales Exenet et PMPI. La transaction devrait être finalisée d'ici fin mars, une fois les conditions habituelles remplies, y compris les autorisations réglementaires.



Contec AQS, Exenet et PMPI fournissent des services complets et une expertise technique dans le bâtiment et les infrastructures en Italie. Elles emploient environ 190 experts et devraient réaliser un chiffre d'affaires de près de 30 millions d'euros en 2024.



'Cette acquisition est en ligne avec notre objectif d'étendre notre leadership dans le domaine des infrastructures en Europe, comme prévu dans notre stratégie LEAP | 28', commente Hinda Gharbi, directrice générale de Bureau Veritas.





Valeurs associées BUREAU VERITAS 30,10 EUR Euronext Paris +0,07%