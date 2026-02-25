 Aller au contenu principal
Bureau Veritas : 5% et nouveau record annuel, prochain objectif 30,5E
25/02/2026

Bureau Veritas grimpe de 5% pour établir un nouveau record annuel à 29,1E (annonce d'un programme de "buyback" de 200MnsE): le prochain objectif se situe vers 30,5E (résistance de septembre, octobre, décembre 2024 puis mi-janvier 2025).
Le titre évolue depuis 2 ans au sein d'un corridor 25,6/31E (zénith de mi-février 2025) : c'est une stabilité assez remarquable pour une valeur du "top-40"... les MM50, MM100 et MM200 sont concentrées entre 27,3 et 27,5E.
Globalement, la configuration s'apparente à un "double-épaules/tête/double épaules" et l'éventuelle cassure des 26E (support oblique moyen terme) est à surveiller.

