Bureau Veritas : 5% et nouveau record annuel, prochain objectif 30,5E
information fournie par Zonebourse 25/02/2026 à 16:56
Le titre évolue depuis 2 ans au sein d'un corridor 25,6/31E (zénith de mi-février 2025) : c'est une stabilité assez remarquable pour une valeur du "top-40"... les MM50, MM100 et MM200 sont concentrées entre 27,3 et 27,5E.
Globalement, la configuration s'apparente à un "double-épaules/tête/double épaules" et l'éventuelle cassure des 26E (support oblique moyen terme) est à surveiller.
