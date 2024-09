Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Burberry: pénalisé par une dégradation de broker information fournie par Cercle Finance • 20/09/2024 à 15:55









(CercleFinance.com) - Burberry recule de près de 2% et sous-performe ainsi la tendance à Londres, sous le poids d'une dégradation de position chez Jefferies de 'conserver' à 'sous-performance' avec un objectif de cours abaissé de 39% à 490 pence, dans une note sectorielle.



Pointant une rentrée 'mouvementée pour le luxe', le broker abaisse de 15% ses estimations pour la maison britannique, ce qui selon lui 'reflète les incertitudes provenant d'un positionnement de la marque en besoin de recalibration'.





Valeurs associées BURBERRY GROUP 604,30 GBX LSE -0,64%