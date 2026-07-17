 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Burberry maintient son rythme de croissance au premier trimestre
information fournie par Zonebourse 17/07/2026 à 09:03

Le groupe de luxe britannique a publié vendredi un chiffre d'affaires du premier trimestre conforme aux attentes, porté par la solidité de la demande aux Etats-Unis, tandis que les tensions au Moyen-Orient ont pesé sur les dépenses touristiques en Europe.

Les ventes à périmètre comparable ont progressé de 5% sur le trimestre clos le 27 juin, en ligne avec le consensus des analystes et au même rythme que celui enregistré au dernier trimestre de l'exercice 2026. Pour la première fois en trois ans, le groupe britannique a enregistré une croissance de ses ventes dans l'ensemble de ses divisions, signe que sa stratégie de repositionnement commence à porter ses fruits.

En revanche, les ventes dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) ont reculé de 3%, Burberry attribuant cette baisse à un ralentissement des dépenses des touristes en Europe dans un contexte de tensions géopolitiques.

En parallèle du ralentissement généralisé de la consommation de produits haut de gamme, Burberry poursuit son propre plan de redressement, qui vise à relancer les ventes tout en réduisant les coûts.

"Notre stratégie fonctionne. Nous attirons un large éventail de clients du luxe dans toutes les catégories de produits, tous les canaux et toutes les zones géographiques, ce qui renforce ma confiance dans les opportunités à venir", a déclaré le directeur général, Joshua Schulman.

Pour l'exercice 2027, Burberry anticipe une croissance de son chiffre d'affaires ainsi qu'une amélioration de sa marge, conformément aux attentes du marché. Le groupe prévient toutefois que l'environnement géopolitique et économique demeure incertain, ce qui pourrait continuer à peser sur la confiance des consommateurs.

Valeurs associées

BURBERRY GROUP
1 068,000 GBX LSE -4,69%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un trench-coat Burberry
    Burberry: Les ventes aux USA compensent l'impact de la guerre en Iran sur l'Europe au T1
    information fournie par Reuters 17.07.2026 09:45 

    Burberry ‌a affiché vendredi une croissance du chiffre ​d'affaires conforme aux attentes des analystes au premier trimestre grâce à une forte consommation aux ​États-Unis, le groupe soulignant que le conflit au Moyen-Orient ​avait pesé sur les ⁠dépenses touristiques ... Lire la suite

  • La bourse Euronext, située dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    L'Europe ouvre dans le rouge, le Moyen-Orient pèse sur les résultats
    information fournie par Reuters 17.07.2026 09:45 

    Les principales Bourses européennes sont ‌dans le rouge en début de séance vendredi, les publications de résultats ​étant plombées par la situation au Moyen-Orient, alors que la réunion de politique monétaire de Francfort approche. À Paris, le CAC 40 perd 0,51% ... Lire la suite

  • L'illustration montre le logo Volvo
    Volvo Cars enregistre une baisse du bénéfice au T2
    information fournie par Reuters 17.07.2026 09:45 

    Volvo Cars ‌a fait état vendredi d'une baisse de son bénéfice au ​deuxième trimestre par rapport aux trois premiers mois de l'année, mais espère accélérer sa reprise avec les livraisons du ​nouveau modèle électrique EX60 dans les mois à venir. Le constructeur automobile ... Lire la suite

  • Une image rendue publique le 15 juillet par la marine américaine montre des appareils militaires volant en formation au-dessus du porte-avions George HW Bush en mer d'Arabie ( US NAVY / - )
    Nouveaux bombardements en Iran, davantage d'alliés des Etats-Unis visés
    information fournie par AFP 17.07.2026 09:30 

    Les Etats-Unis ont bombardé l'Iran pour la sixième nuit consécutive vendredi et Téhéran les a accusés d'avoir fait des victimes en visant des infrastructures civiles, tandis que plusieurs pays alliés de Washington au Moyen-Orient ont dit avoir été ciblés par des ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
24,14 -0,82%
Pétrole Brent
84,48 -0,45%
CAC 40
8 348,36 -0,35%
KALRAY
7,41 -5,00%
SOITEC
85,86 -4,79%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank