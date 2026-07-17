Burberry maintient son rythme de croissance au premier trimestre

Le groupe de luxe britannique a publié vendredi un chiffre d'affaires du premier trimestre conforme aux attentes, porté par la solidité de la demande aux Etats-Unis, tandis que les tensions au Moyen-Orient ont pesé sur les dépenses touristiques en Europe.

Les ventes à périmètre comparable ont progressé de 5% sur le trimestre clos le 27 juin, en ligne avec le consensus des analystes et au même rythme que celui enregistré au dernier trimestre de l'exercice 2026. Pour la première fois en trois ans, le groupe britannique a enregistré une croissance de ses ventes dans l'ensemble de ses divisions, signe que sa stratégie de repositionnement commence à porter ses fruits.

En revanche, les ventes dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) ont reculé de 3%, Burberry attribuant cette baisse à un ralentissement des dépenses des touristes en Europe dans un contexte de tensions géopolitiques.

En parallèle du ralentissement généralisé de la consommation de produits haut de gamme, Burberry poursuit son propre plan de redressement, qui vise à relancer les ventes tout en réduisant les coûts.

"Notre stratégie fonctionne. Nous attirons un large éventail de clients du luxe dans toutes les catégories de produits, tous les canaux et toutes les zones géographiques, ce qui renforce ma confiance dans les opportunités à venir", a déclaré le directeur général, Joshua Schulman.

Pour l'exercice 2027, Burberry anticipe une croissance de son chiffre d'affaires ainsi qu'une amélioration de sa marge, conformément aux attentes du marché. Le groupe prévient toutefois que l'environnement géopolitique et économique demeure incertain, ce qui pourrait continuer à peser sur la confiance des consommateurs.