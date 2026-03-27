Burberry maintient le cap, dit Bernstein, les USA et la Chine au rendez-vous
information fournie par Zonebourse 27/03/2026 à 16:00
Dans une note de recherche, le bureau d'études - qui maintient au passage son opinion "surperformance" et son objectif de cours de 1 500 pence sur le titre - explique s'être entretenu avec la direction de la marque au tartan afin de faire le point sur l'activité au 1er trimestre, le 4ème de l'exercice fiscal décalé du célèbre fabricant d'imperméables.
D'après Bernstein, Burberry continue de mettre en oeuvre sa stratégie baptisée "Burberry Forward" focalisée sur le renforcement de sa visibilité et l'accroissement de son attractivité auprès des clients, une approche que ses analystes considèrent comme cruciale afin de redynamiser la croissance du chiffre d'affaires et de redresser les marges.
A ce titre, le groupe a réitéré son objectif d'un résultat opérationnel (Ebit) ajusté de l'ordre de 150 millions de livres sterling sur l'ensemble de l'exercice 2025/2026, font-ils remarquer.
Les dernières campagnes bien accueillies
Par ailleurs, les retours concernant les dernières campagnes de communication s'avèrent très largement positifs, qu'il s'agisse de la campagne menée pour le Nouvel An chinois, de la collection automne-hiver 2026 ou de la série de photos "The Trend, Portraits of an Icon" lancée pour célébrer le 170e anniversaire de la marque, poursuit Bernstein.
Les campagnes localisées ont également trouvé un écho favorable auprès des clients, à commencer par l'ouverture à New York d'une série de pop up stores (magasins éphémères) afin d'accompagner le lancement de sa nouvelle campagne autour des trench-coats, ajoute-t-il.
Une exposition limitée au Moyen-Orient
Concernant la guerre au Moyen-Orient, Bernstein note que l'exposition de Burberry à la région reste limitée, avec environ 2% de ses ventes propres, ce qui devrait limiter l'impact du conflit sur ses performances trimestrielles.
Dans sa note, le bureau d'études souligne que les coeurs de métier du groupe, à commencer par les manteaux et écharpes, continuent de bien performer, ce qui conduit Burberry à vouloir mettre davantage l'accent sur la création de looks complets pour le prochain exercice 2026/2027, afin de tirer parti de la dynamique positive sur le prêt-à-porter et les sacs à main, explique-t-il, tout en avertissant que la marque va devoir faire face à une concurrence accrue sur ce segment.
A la Bourse de Londres, l'action Burberry reculait de 0,2% vendredi à la Bourse de Londres, à comparer avec un repli de 1,2% pour l'indice FTSE 250.
Burberry prévoit de publier ses résultats de 4e trimestre le 14 mai prochain.
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