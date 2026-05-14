Burberry-L'impact de la guerre au Moyen-Orient affecte la reprise au T4

(Actualisé tout du long avec citations du DG, détails, contexte)

Burberry BRBY.L a fait état jeudi d'une hausse de ses ventes au quatrième trimestre, son redressement s'accélérant aux États-Unis et en Chine, mais la guerre en Iran et le ralentissement du tourisme ont pesé sur les recettes dans sa zone clé, l'Europe et le Moyen-Orient.

Le coup porté au secteur mondial du voyage et la flambée des coûts énergétiques ont compromis les espoirs de reprise sur le marché du luxe, qui pèse 400 milliards de dollars (341,53 milliards d'euros), réduisant les bénéfices et aggravant le ralentissement observé ces dernières années après l'essor post-pandémique.

Burberry a publié une hausse de 5% de ses ventes comparables pour le trimestre clos le 28 mars, portant la croissance annuelle à 2%. Ces chiffres correspondent aux prévisions des analystes selon un consensus établi par l'entreprise.

Mais ses ventes dans la région Europe, Moyen-Orient, Inde et Afrique (EMEIA) ont reculé de 2% au quatrième trimestre, tandis que celles des Amériques et de la Grande Chine ont toutes deux progressé de 10% grâce à ce que l'entreprise a qualifié de "regain de dynamisme de la marque".

Depuis son arrivée à la tête de Burberry en juillet 2024, le PDG Joshua Schulman a orchestré le redressement de la marque en mettant l'accent sur ses gabardines et écharpes emblématiques, tout en renforçant l'héritage britannique de cette marque vieille de 170 ans auprès d'une clientèle plus jeune, et en réduisant les coûts.

Un an après que Burberry a licencié 1.700 employés – soit un cinquième de ses effectifs mondiaux – dans le cadre d'un plan de réduction des coûts, Joshua Schulman a déclaré jeudi que cet exercice financier marquait un "tournant décisif", l'entreprise ayant renoué avec une croissance rentable de ses ventes.

Le résultat d'exploitation de l'exercice s'est élevé à 115 millions de livres sterling (132,69 millions d'euros), après avoir affiché une perte de 3 millions de livres sterling l'année précédente.

Burberry a également annoncé jeudi que son président, Gerry Murphy, prendrait sa retraite dans le courant de l'année et serait remplacé par William Jackson.

(Rédigé par Pushkala Aripaka à Bangalore et Helen Reid à Londres; Version française Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)