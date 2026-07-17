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Burberry-Croissance du CA en ligne avec les attentes, stimulée par le marché américain
information fournie par Reuters 17/07/2026 à 08:16

Burberry BRBY.L a affiché vendredi une croissance du chiffre d'affaires conforme aux attentes des analystes au premier trimestre grâce à une forte consommation aux États-Unis, le groupe soulignant que le conflit au Moyen-Orient avait pesé sur les dépenses touristiques en Europe.

Les ventes à magasins comparables de Burberry ont progressé de 5%, conformément aux prévisions des analystes, tandis que les ventes dans la région Europe et Moyen-Orient ont reculé de 3%, a précisé la marque de luxe britannique.

(Rédigé par Helen Reid et Yamini Kalia ; version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

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