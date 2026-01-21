Burberry "confiant" dans le leadership de Saks Global, selon son directeur général

Le directeur général de Burberry

BRBY.L Joshua Schulman a refusé de commenter l'exposition de la marque de luxe à la faillite de Saks Global , mais a déclaré que la société britannique était "très confiante" dans la nouvelle direction du conglomérat de grands magasins haut de gamme.

"Saks Global est un client très important pour nous, mais nous avons également d'autres clients importants sur le marché", a déclaré M. Schulman aux analystes lors d'une conférence téléphonique organisée après la publication des résultats .

La société est l'une des marques de luxe mondiales figurant sur la liste des créanciers non garantis de Saks Global.