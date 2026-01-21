 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Burberry "confiant" dans le leadership de Saks Global, selon son directeur général
information fournie par Reuters 21/01/2026 à 10:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur général de Burberry

BRBY.L Joshua Schulman a refusé de commenter l'exposition de la marque de luxe à la faillite de Saks Global , mais a déclaré que la société britannique était "très confiante" dans la nouvelle direction du conglomérat de grands magasins haut de gamme.

"Saks Global est un client très important pour nous, mais nous avons également d'autres clients importants sur le marché", a déclaré M. Schulman aux analystes lors d'une conférence téléphonique organisée après la publication des résultats .

La société est l'une des marques de luxe mondiales figurant sur la liste des créanciers non garantis de Saks Global.

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

BURBERRY GROUP
1 256,250 GBX LSE +3,06%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank