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Burberry-CA trimestriel en hausse, départ à la retraite du président
information fournie par Reuters 14/05/2026 à 08:16

Burberry BRBY.L a annoncé jeudi une hausse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, grâce à un redressement de la marque de luxe britannique axé sur l'héritage et à la demande émanant d'une clientèle jeune et aisée sur ses principaux marchés, enregistrant ainsi son troisième trimestre consécutif de croissance.

La société a également annoncé que son président, Gerry Murphy, allait prendre sa retraite.

(Rédigé par Pushkala Aripaka à Bangalore et Helen Reid à Londres; Version française Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)

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