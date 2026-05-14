Burberry-CA trimestriel en hausse, départ à la retraite du président

Burberry BRBY.L a annoncé jeudi une hausse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, grâce à un redressement de la marque de luxe britannique axé sur l'héritage et à la demande émanant d'une clientèle jeune et aisée sur ses principaux marchés, enregistrant ainsi son troisième trimestre consécutif de croissance.

La société a également annoncé que son président, Gerry Murphy, allait prendre sa retraite.

(Rédigé par Pushkala Aripaka à Bangalore et Helen Reid à Londres; Version française Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)