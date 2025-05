Burberry: activité et bénéfice en baisse sur l'exercice information fournie par Cercle Finance • 14/05/2025 à 10:05









(CercleFinance.com) - Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 2 461 M£ sur l'exercice 2025, en repli de -15% en TCC (-17% à change constant).



Les ventes comparables au détail sont en baisse de -12% (-5% au 2ème semestre contre -20% au 1er semestre).



Le bénéfice d'exploitation ajusté s'inscrit à 26 M£. Le bénéfice ressort à 67 M£ au 2ème semestre compensant la perte de 41 M£ au 1er semestre. La perte d'exploitation publiée est de 3 M£ après 29 M£ de charges d'ajustement.



Le BPA ajusté ressort à -14,8 pence sur la période, contre +73,9 pence douze mois plus tôt. La marge brute ressort à 62,5% en repli de -470bps en TCC.



' Alors que nous opérons dans un contexte macroéconomique difficile et que nous n'en sommes qu'aux premiers stades de notre redressement, je suis plus optimiste que jamais quant aux meilleurs jours de Burberry et à la capacité de générer une croissance rentable durable au fil du temps' a déclaré Joshua Schulman, Directeur Général de Burberry.





Valeurs associées BURBERRY GROUP 895,500 GBX LSE +8,31%