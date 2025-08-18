 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 865,53
-0,73%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Bunzl: Panmure Liberum reste à vente
information fournie par Cercle Finance 18/08/2025 à 14:02

(Zonebourse.com) - Panmure Liberum réaffirme sa recommandation 'vente' et son objectif de cours de 2000 pence sur Bunzl, avant la publication des résultats semestriels de ce distributeur britannique d'emballages et de matériels d'hygiène et de sécurité.

'Nous pensons que l'annonce par la direction d'objectifs pour l'exercice 2025 en ligne avec les attentes, la semaine prochaine, sera prise par les investisseurs avec soulagement', estime le broker dans le résumé de sa note.

'Les conditions du marché restent peu favorables, en particulier en Amérique du Nord et au Royaume-Uni, ce qui signifie que Bunzl devra tirer fort sur les leviers des coûts et les mesures internes pour garder le cap', prévient-il cependant.

Valeurs associées

BUNZL
2 467,500 GBX LSE +2,60%
BUNZL
2 269,000 GBX LSE -0,48%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

Cette analyse a été élaborée par Cercle Finance et diffusée par BOURSORAMA le 18/08/2025 à 14:02:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ibm (Crédit: Carson Masterson / Unsplash)
    IBM parie sur l'IA pour couvrir le tournoi de tennis de l'US Open
    information fournie par AOF 18.08.2025 14:20 

    (AOF) - IBM va déployer de nouvelles fonctionnalités numériques basées sur l'intelligence artificielle (IA) pour le site USOpen.org et l'application mobile du tournoi de tennis professionnel organisé à New York, en partenariat avec l'United States Tennis Association ... Lire la suite

  • Un pompier passe devant la façade calcinée d'un immeuble suite à l'explosion d'une bouteille de gaz, dans le quartier des Minguettes à Vénissieux, dans la banlieue sud de Lyon, le 18 août 2025 ( AFP / Alex MARTIN )
    Explosion d'une bonbonne de gaz près de Lyon: un mort, 150 évacués
    information fournie par AFP 18.08.2025 13:35 

    Un homme est mort lundi après l'explosion d'une bonbonne de gaz qui a provoqué un incendie dans un immeuble du quartier des Minguettes à Vénissieux (Rhône), dans la banlieue sud de Lyon, a-t-on appris de sources concordantes. L'explosion a eu lieu vers 03H30 dans ... Lire la suite

  • Entrée du NYSE Wall Street à New York, États-Unis
    Wall Street vue dans le rouge au lancement d'une semaine chargée
    information fournie par Reuters 18.08.2025 13:21 

    par Mara Vilcu Wall Street est attendue dans le rouge lundi et les Bourses européennes reculent à mi-séance, à l'ouverture d'une semaine riche en événements sur les fronts géopolitique et économique. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture en ... Lire la suite

  • X-FAB : Le mouvement reste haussier
    X-FAB : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 18.08.2025 12:23 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank