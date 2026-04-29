Bunge dépasse les prévisions de bénéfices pour le premier trimestre

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Bunge BG.N a dépassé les prévisions de Wall Street concernant son bénéfice ajusté du premier trimestre mercredi, le négociant en céréales ayant bénéficié d'une reprise des marges de transformation.

La société basée dans le Missouri a annoncé un bénéfice ajusté de 1,83 dollar par action pour le trimestre clos le 31 mars, contre une estimation moyenne des analystes de 87 cents par action, selon les données compilées par LSEG.