 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Bumble s'envole en Bourse après l'annonce d'une refonte de son application basée sur l'IA
information fournie par Zonebourse 12/03/2026 à 15:06

Les investisseurs saluent des résultats supérieurs aux attentes et la présentation de Bumble 2.0, censée relancer l'attractivité de la plateforme auprès des jeunes utilisateurs.

L'action de Bumble a bondi de plus de 35% en début de séance après la publication de résultats trimestriels supérieurs aux attentes et l'annonce d'une refonte majeure de ses applications reposant sur l'intelligence artificielle. L'entreprise cherche à relancer sa croissance après plusieurs années difficiles marquées par des pertes et un recul de la confiance des investisseurs. Le titre avait notamment perdu la moitié de sa valeur l'an dernier dans un contexte de ralentissement du marché des rencontres en ligne et de concurrence accrue.

La directrice générale Whitney Wolfe Herd mise sur une transformation du produit avec le lancement prévu de Bumble 2.0. Cette nouvelle version utilisera l'IA pour enrichir l'expérience utilisateur, en remplaçant notamment les profils classiques par des chapitres déroulants présentant les centres d'intérêt, le mode de vie et la personnalité. L'entreprise envisage également de tester dans certains marchés une expérience sans système de balayage de profils, un mécanisme central des applications de rencontres depuis plusieurs années.

Bumble a enregistré un chiffre d'affaires de 224,2 millions de dollars au quatrième trimestre, au-dessus des prévisions de 221,3 millions. Le revenu moyen par utilisateur payant a progressé de 7,9% à 22,20 dollars, tandis que les dépenses de marketing à la performance ont reculé de plus de 80% sur un an. Les analystes restent toutefois prudents et attendent de voir si la refonte permettra une stabilisation durable du nombre d'utilisateurs payants dans un secteur où les innovations peinent souvent à transformer durablement le marché.

Valeurs associées

BUMBLE RG-A
3,7814 USD NASDAQ +33,15%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank