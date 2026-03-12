Bumble s'envole en Bourse après l'annonce d'une refonte de son application basée sur l'IA
information fournie par Zonebourse 12/03/2026 à 15:06
L'action de Bumble a bondi de plus de 35% en début de séance après la publication de résultats trimestriels supérieurs aux attentes et l'annonce d'une refonte majeure de ses applications reposant sur l'intelligence artificielle. L'entreprise cherche à relancer sa croissance après plusieurs années difficiles marquées par des pertes et un recul de la confiance des investisseurs. Le titre avait notamment perdu la moitié de sa valeur l'an dernier dans un contexte de ralentissement du marché des rencontres en ligne et de concurrence accrue.
La directrice générale Whitney Wolfe Herd mise sur une transformation du produit avec le lancement prévu de Bumble 2.0. Cette nouvelle version utilisera l'IA pour enrichir l'expérience utilisateur, en remplaçant notamment les profils classiques par des chapitres déroulants présentant les centres d'intérêt, le mode de vie et la personnalité. L'entreprise envisage également de tester dans certains marchés une expérience sans système de balayage de profils, un mécanisme central des applications de rencontres depuis plusieurs années.
Bumble a enregistré un chiffre d'affaires de 224,2 millions de dollars au quatrième trimestre, au-dessus des prévisions de 221,3 millions. Le revenu moyen par utilisateur payant a progressé de 7,9% à 22,20 dollars, tandis que les dépenses de marketing à la performance ont reculé de plus de 80% sur un an. Les analystes restent toutefois prudents et attendent de voir si la refonte permettra une stabilisation durable du nombre d'utilisateurs payants dans un secteur où les innovations peinent souvent à transformer durablement le marché.
Valeurs associées
|3,7814 USD
|NASDAQ
|+33,15%
A lire aussi
-
Les automobilistes vont-ils payer moins cher leur carburant à la pompe? Répondant aux appels du pied de Bercy, la promesse de plusieurs distributeurs d'alléger la facture des Français a déjà du plomb dans l'aile jeudi, avec la nouvelle remontée des cours du pétrole ... Lire la suite
-
L'effigie de Winston Churchill sur les billets de cinq livres du Royaume-Uni va céder sa place à des images de la faune et de la flore locale, a annoncé la Banque d'Angleterre, un projet dénoncé par des députés. L'ex-Premier ministre britannique n'est pas le seul ... Lire la suite
-
La Bourse de New York continue d'être sous pression jeudi face à la flambée des prix du pétrole, se montrant peu convaincue par le déblocage annoncé des réserves stratégiques pour atténuer les conséquences de la guerre au Moyen-Orient. Vers 14H00 GMT, le Dow Jones ... Lire la suite
-
Le nouveau guide suprême iranien Mojtaba Khamenei a appelé jeudi à maintenir fermé le détroit d'Ormuz, passage hautement stratégique du commerce de pétrole mondial, alors que les cours du pétrole continuent de flamber. Désigné dimanche soir à la place de son père ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer