Bumble s'effondre après la baisse du nombre d'utilisateurs payants

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 août - ** Les actions de l'opérateur de l'application de rencontre Bumble BMBL.O ont baissé d'environ 6 % à 7,15 $ dans les échanges de pré-marché après avoir enregistré une baisse de la base d'utilisateurs payants au deuxième trimestre

** Le nombre total d'utilisateurs payants de BMBL a diminué de 8,7 % pour atteindre 3,8 millions au deuxième trimestre

** Les revenus trimestriels s'élèvent à 248,2 millions de dollars, contre 245,1 millions de dollars estimés par les analystes

** Toutefois, la société prévoit un revenu pour le troisième trimestre compris entre 240 et 248 millions de dollars, largement supérieur aux estimations des analystes (241,4 millions de dollars), selon les données compilées par LSEG

** "Nous sommes incertains quant à l'opportunité de croissance à court terme étant donné la détérioration des tendances d'utilisation" - courtier TD Cowen

** Jusqu'à la dernière clôture, les actions ont baissé de 6 % depuis le début de l'année