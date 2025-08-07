Bumble s'effondre après la baisse du nombre d'utilisateurs payants

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour)

7 août - ** Les actions de l'opératrice de l'application de rencontre Bumble BMBL.O ont chuté d'environ 17% à 6,38 $ après avoir enregistré une baisse du nombre d'utilisateurs payants au cours du deuxième trimestre

** Le nombre total d'utilisateurs payants de BMBL a diminué de 8,7% à 3,8 millions au deuxième trimestre

** Les revenus trimestriels s'élèvent à 248,2 millions de dollars, contre 245,1 millions de dollars estimés par les analystes

** Toutefois, la société prévoit un chiffre d'affaires pour le troisième trimestre compris entre 240 et 248 millions de dollars, largement supérieur aux estimations des analystes (241,4 millions de dollars), selon les données compilées par LSEG

** "Nous sommes incertaines quant à l'opportunité de croissance à court terme étant donné la détérioration des tendances d'utilisation" - courtière TD Cowen

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 6 % depuis le début de l'année