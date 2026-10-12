Bumble s'apprête à connaître sa meilleure journée de tous les temps alors qu'Ithaca Holdings serait sur le point de conclure un accord de retrait de la cote

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Actualités)

12 octobre - ** Les actions de Bumble BMBL.O , l'opérateur de l'application de rencontres, ont progressé de 52 % à 3,86 dollars; elles sont en passe d'enregistrer leur plus forte hausse journalière jamais observée, si les niveaux actuels se maintiennent

** Bumble serait en négociations avancées en vue d'un retrait de la cote par Ithaca Holdings, dans le cadre d'une opération valorisant la société à environ 1 milliard de dollars, rapporte Reuters en citant une source proche du dossier

** Bumble et Ithaca Holdings n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters

** Reuters avait révélé en exclusivité plus tôt cette année que Bumble envisageait une cession dans un contexte de ralentissement de la croissance du secteur des rencontres en ligne

** À la clôture de vendredi, la capitalisation boursière de Bumble s'élevait à environ 389 millions de dollars

** En tenant compte de l'évolution de la séance, BMBL affiche une hausse de 9,2% depuis le début de l'année