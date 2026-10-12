Bumble réagit à une information selon laquelle Ithaca Holdings serait sur le point de conclure un accord de retrait de la cote

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 octobre - ** Les actions de Bumble BMBL.O , l'opérateur de l'application de rencontres, ont progressé de 21,3% à 3,1 dollars lors des échanges de l'après-midi

** Bumble serait en négociations avancées link en vue d'une privatisation par Ithaca Holdings dans le cadre d'une opération valorisant l'entreprise à environ 1 milliard de dollars, rapporte Reuters en citant une source proche du dossier

** Bumble n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters

** Reuters avait révélé en exclusivité plus tôt cette année que Bumble étudiait la possibilité d'une cession link dans un contexte de ralentissement de la croissance du secteur des rencontres en ligne

** En tenant compte de l'évolution de la séance, BMBL affiche une baisse de 13,7% depuis le début de l'année