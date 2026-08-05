Bumble prévoit un chiffre d'affaires trimestriel en baisse en raison du recul du nombre d'utilisateurs payants

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Bumble BMBL.O a annoncé mercredi que son chiffre d'affaires du troisième trimestre serait inférieur aux estimations de Wall Street, en raison d'une baisse du nombre d'utilisateurs payants dans le cadre d'une refonte en cours de la plateforme visant à reconquérir les utilisateurs de la Génération Z lassés du système de "swipe".

La société redynamise son service grâce à une nouvelle plateforme "Bumble 2.0" dotée d’une intelligence artificielle, conçue pour offrir une expérience moins transactionnelle et plus personnalisée que les applications traditionnelles basées sur le "swipe".

Voici quelques détails:

* L'action Bumble a chuté de 5 % en séance prolongée à la suite de la publication des résultats.

* La société prévoit un chiffre d’affaires pour le troisième trimestre compris entre 205 et 213 millions de dollars, en deçà de l’estimation moyenne des analystes de 215,1 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Bumble, qui exploite l’application Bumble "women-first" ainsi que Bumble For Friends et Bumble Bizz, prévoit un Ebitda ajusté compris entre 56 et 60 millions de dollars pour le troisième trimestre.

* Le chiffre d’affaires de la société au deuxième trimestre a reculé de 15,2 % par rapport à l’année précédente, s’établissant à 210,5 millions de dollars, ce qui correspond aux estimations des analystes (210,4 millions de dollars).

* Le nombre total d’utilisateurs payants a diminué de 16,4 % pour s’établir à 3,2 millions, tandis que le chiffre d’affaires moyen par utilisateur payant a augmenté de 1,2 % pour atteindre 21,96 dollars.

* Match Group MTCH.O , un de ses concurrents, a également annoncé mardi que son chiffre d'affaires du troisième trimestre serait inférieur aux estimations de Wall Street .