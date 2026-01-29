Bumble, Match, Panera Bread et CrunchBase victimes de cyberattaques, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Bumble BMBL.O , Match Group MTCH.O et CrunchBase ont été victimes de cyberattaques, a rapporté Bloomberg News mercredi, citant des porte-parole des entreprises concernées.

Panera Bread a également confirmé qu'un incident s'était produit et a alerté les autorités. "Les données concernées sont des informations de contact", a indiqué l'entreprise dans une déclaration envoyée par courriel à Reuters.

Bumble a déclaré que les intrus n'ont pas accédé à la base de données des membres, aux comptes, aux messages directs ou aux profils, tandis que Match, la société mère de Tinder, a déclaré qu'un incident a affecté une quantité limitée de données d'utilisateurs, mais que rien n'indique que des identifiants de connexion d'utilisateurs, des informations financières ou des communications privées ont été consultées, selon le rapport de Bloomberg.

Un porte-parole du site web CrunchBase, fournisseur de données, a déclaré que des documents sur son réseau d'entreprise avaient été touchés, mais que l'incident avait été maîtrisé, ajoute le rapport.

Match, Bumble et CrunchBase n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters en dehors des heures d'ouverture.