Bumble affiche un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte)

Bumble BMBL.O a publié mercredi un chiffre d'affaires du quatrième trimestre supérieur aux estimations, l'opérateur de l'application de rencontres commençant à voir les premiers bénéfices d'un vaste plan de redressement, ce qui a fait grimper ses actions d'environ 12 % dans les échanges prolongés.

Bumble a subi une refonte stratégique depuis que la fondatrice Whitney Wolfe Herd est revenue en tant que directrice générale il y a environ un an, poussant à des améliorations de produits et à de nouvelles fonctionnalités basées sur l'IA conçues pour mieux attirer les jeunes daters et contrer la concurrence acharnée sur un marché saturé.

Le nombre total d'utilisateurs payants pour le trimestre considéré a diminué de 20,5 % pour atteindre 3,3 millions.

La société a enregistré un chiffre d'affaires trimestriel de 224,2 millions de dollars, contre 221,3 millions de dollars estimés par les analystes, selon les données compilées par LSEG.