Bumble affiche un chiffre d'affaires trimestriel en hausse alors que la refonte de sa plateforme vise la génération Z

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Bumble BMBL.O a annoncé mardi un chiffre d'affaires au premier trimestre supérieur aux prévisions, alors que la stratégie de la plateforme de rencontres en ligne visant à reconquérir les jeunes utilisateurs commence à porter ses fruits.

La société a enregistré un chiffre d'affaires de 212,4 millions de dollars, supérieur aux estimations des analystes qui s'élevaient à 211,4 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Les plateformesde rencontres en ligne sont confrontées à un ralentissement de leur croissance et à une baisse de l'engagement, en particulier chez les utilisateurs de la génération Z, lassés par les swipes sans fin et déçus par la qualité des profils proposés.

* Le nombre total d'utilisateurs payants a diminué de 21,1 % pour s'établir à 3,2 millions, contre 4 millions il y a un an.

* “Nous nous concentrons désormais sur l'activation de cette base d'utilisateurs de meilleure qualité en lançant une expérience Bumble entièrement repensée sur notre plateforme reconstruite et optimisée par l'IA plus tard cette année”, a déclaré Whitney Wolfe Herd, fondatrice et directrice générale de Bumble.

* Bumble, qui se positionne depuis longtemps comme une alternative axée sur les femmes sur le marché très concurrentiel des rencontres, teste actuellement des modifications de son produit phare afin de rendre l'expérience de rencontre plus personnalisée et moins transactionnelle.

* Des concurrents tels que Tinder et Hinge, du groupe Match, ont accéléré le déploiement de fonctionnalités basées sur l'intelligence artificielle, notamment des suggestions personnalisées et des assistants intégrés à l'application.

* Les analystes surveillent de près le secteur pour déterminer si l'innovation en matière de produits et les ajustements de prix permettront de stabiliser la base d'utilisateurs payants après une pression prolongée sur l'ensemble du secteur.

* Le chiffre d'affaires moyen total par utilisateur payant de Bumble pour le trimestre considéré a augmenté de 8,9 % pour atteindre 22,04 dollars.

* Pour le deuxième trimestre, la société prévoit un chiffre d'affaires compris entre 205 et 213 millions de dollars, contre une estimation des analystes de 215 millions de dollars.