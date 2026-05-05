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Bullish va racheter Equiniti dans le cadre d'une opération de 4,2 milliards de dollars
information fournie par Reuters 05/05/2026 à 12:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La plateforme d'échange de cryptomonnaies Bullish BLSH.N a annoncé mardi son intention d'acquérir Equiniti dans le cadre d'une opération évaluée à 4,2 milliards de dollars.

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