Bull double sa production pour soutenir les ambitions de l'Europe en matière d'IA

Bull, entreprise spécialisée dans le calcul haute performance et quantique, a rouvert jeudi son usine d'Angers, agrandie afin de doubler sa capacité de production, ont déclaré des dirigeants de l'entreprise à Reuters, alors que l'Europe renforce ses capacités de calcul en matière d'intelligence artificielle (IA).

L'Union européenne (UE) s'est engagée à consacrer 7 milliards d'euros entre 2021 et 2027 à un réseau de supercalculateurs, dans le but de combler son retard en matière de puissance de calcul par rapport aux Etats-Unis et à la Chine.

L'usine de Bull à Angers, dont la production a déjà doublé, est la seule en Europe dédiée à la fabrication de ces machines, et son agrandissement vise à soutenir l'objectif de l'UE.

Le directeur général du groupe, Emmanuel Le Roux, a déclaré que Bull avait reçu cette année plus de commandes que jamais auparavant et avait remporté 15 des 18 appels d'offres lancés par EuroHPC, l'organisme de l'UE qui cofinance le réseau européen de supercalculateurs avec les Etats membres.

L'extension du site d'Angers a coûté 80 millions d'euros, ont indiqué les dirigeants de Bull. L'usine pourra encore doubler sa production l'année prochaine pour répondre à une demande qui devrait continuer de croître.

Atos Group ATOS.PA a finalisé en mars la vente de Bull à l'Etat français, pour une valeur d'entreprise pouvant atteindre 404 millions d'euros.

(Leo Marchandon; version française Camille Raynaud)