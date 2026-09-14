Buildots, une plateforme israélienne de construction basée sur l'IA, lève 130 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société israélienne Buildots, une plateforme basée sur l'intelligence artificielle destinée au secteur de la construction, a annoncé lundi avoir levé 130 millions de dollars lors d'un tour de table privé.

* Ce tour de table porte le montant total des financements levés par Buildots à ce jour à 297 millions de dollars.

* La société se rapproche d'une valorisation d'un milliard de dollars, mais Buildots n'a pas précisé de montant exact.

* La société affirme poursuivre la croissance de son chiffre d'affaires, qui a triplé chaque année au cours des dernières années.

* O.G. Venture Partners a mené ce tour de table, auquel ont participé Lightspeed Venture Partners, Intel Capital, Mohari Ventures, Human Capital, Qumra Capital, Avigdor Willenz, Viola Growth et Poalim Equity.

* Plus de 100 des plus grandes entreprises mondiales utilisent déjà Buildots, a-t-elle précisé, notamment Intel et Digital Realty, ainsi que des entreprises du secteur de la construction telles que STO Building Group, JE Dunn, Mortenson, Bouygues et HOCHTIEF.

* Roy Danon, directeur général et cofondateur: “Buildots est désormais utilisé dans le monde entier pour des projets résidentiels, commerciaux et – bien sûr – critiques, quelle que soit leur envergure, qu’il s’agisse d’un seul chantier ou de portefeuilles entiers.”