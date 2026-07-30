Builders FirstSource revoit à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel en raison de la faiblesse du marché immobilier résidentiel

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30 juillet - Le fournisseur de matériaux de construction Builders FirstSource < BLDR.N > a revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2026 en raison de la faiblesse du marché résidentiel, ce qui a entraîné une chute de près de 4 % de son cours avant l'ouverture de la Bourse.

Ce fournisseur de produits et de matériaux de construction résidentielle est confronté à des prix immobiliers élevés et à des taux d’intérêt en hausse, qui pèsent sur l’accessibilité au logement et freinent la demande.

* Builders FirstSource a publié un bénéfice par action ajusté de 1,17 dollar au deuxième trimestre, contre une estimation des analystes de 1,27 dollar, selon les données compilées par LSEG.

* Le chiffre d’affaires net a reculé de 8,8 % par rapport à l’année précédente, s’établissant à 3,9 milliards de dollars, en raison d’un ralentissement des mises en chantier et des difficultés qui en découlent.

* Pour 2026, la société a revu à la baisse ses prévisions de chiffre d’affaires net, les ramenant à une fourchette comprise entre 14 milliards et 14,8 milliards de dollars, contre des prévisions antérieures de 14,6 milliards à 15,6 milliards de dollars, reflétant ainsi l’impact des prix, des coûts des matières premières et des pressions sur les marges.

* La société prévoit des gains de productivité de 50 à 70 millions de dollars en 2026.