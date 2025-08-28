Build-A-Bear atteint un niveau record après avoir relevé ses prévisions annuelles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 août - ** Les actions du fabricant de jouets Build-A-Bear Workshop BBW.N augmentent de 19,6 % pour atteindre un niveau record de 70,01 dollars ** La société s'attend à ce que son chiffre d'affaires annuel augmente d'un pourcentage moyen à élevé à un chiffre, par rapport à la prévision précédente d'un pourcentage moyen à un chiffre ** La société prévoit également un bénéfice annuel avant impôts compris entre 62 et 70 millions de dollars, contre une prévision précédente de 61 à 67 millions de dollars

** Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre a augmenté de 11,1 % pour atteindre 124,2 millions de dollars et le bénéfice dilué par action a augmenté de 46,9 % pour atteindre 94 cents ** Les prévisions de rentabilité pourraient s'avérer conservatrices; le potentiel de croissance des magasins internationaux de la marque commence à se manifester à la fois dans les chiffres d'affaires et dans les résultats - courtage DA Davidson

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté de 46,4 % depuis le début de l'année