Buffett rejette l'idée d'une fusion des chemins de fer de Berkshire, les actions de CSX chutent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'investisseur milliardaire Warren Buffett a mis fin lundi aux spéculations sur une fusion spectaculaire dans le secteur ferroviaire, en déclarant que sa société Berkshire Hathaway BRKa.N ne cherchait pas à acheter une autre compagnie de chemin de fer.

Les actions de CSX ont chuté d'environ 5 % après que Buffett a déclaré à CNBC qu'il n'était pas intéressé par une fusion, réduisant ainsi à néant les espoirs des investisseurs de voir BNSF, l'unité ferroviaire de Berkshire, acquérir l'opérateur ferroviaire rival . Un représentant de Berkshire a par la suite confirmé les propos de Buffett.

Depuis des semaines, les investisseurs spéculent sur la possibilité d'une fusion entre CSX Corp CSX.O et BNSF. Le mois dernier, les rivaux Union Pacific UNP.N et Norfolk Southern

NSC.N ont dévoilé une proposition de fusion surprise de 85 milliards de dollars afin de créer le premier opérateur ferroviaire de fret d'un océan à l'autre aux États-Unis.

Buffett a rencontré le directeur général de CSX et a discuté d'une plus grande coopération, a-t-il déclaré lundi à Becky Quick, de CNBC.

Buffett et Greg Abel ont rencontré le directeur général de CSX, Joseph Hinrichs, à Omaha le 3 août dans le bureau de Buffett, sans la présence d'aucun conseiller, selon Berkshire . Ils ont clairement fait comprendre à Hinrichs qu'ils ne feraient pas d'offre pour CSX, mais qu'ils pensaient qu'ils pourraient coopérer davantage et obtenir certains des mêmes avantages.

La semaine dernière, CSX et BNSF ont annoncé de nouveaux services d'un océan à l'autre, renforçant ainsi leur connectivité en matière de fret, mais tempérant les attentes du marché quant à une fusion.

BNSF et CSX n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Cette nouvelle met la pression sur le directeur général de CSX, Joe Hinrichs, les investisseurs n'étant pas satisfaits des performances de l'entreprise.

Ancora Holdings, qui a récemment augmenté sa participation dans le chemin de fer, a exhorté le conseil d'administration à explorer les possibilités de fusion avec BNSF ou Canadian Pacific Kansas City, et a averti que CSX prenait du retard en attendant que Berkshire fasse le premier pas.