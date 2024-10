Budget : Mobilians appréhende les effets d’un renforcement du malus écologique

(AOF) - "Alors que le PLF 2025 devrait être dévoilé ce 10 octobre, les premières annonces sur le renforcement du malus écologique et la baisse de l’enveloppe allouée au verdissement des flottes soulignent le manque de lisibilité des politiques publiques en faveur de la transformation du parc automobile", affirme Mobilians. Ce mouvement de chefs d'entreprises du commerce et de la réparation automobile et des services de mobilité se fonde sur ses évaluations pour dénoncer "les effets contre-productifs d’une trajectoire non maîtrisée de sévérisation".

"L'automobile ne saurait devenir la variable d'ajustement des finances publiques", proteste Mobilians.

"Les derniers chiffres du marché montrent une situation alarmante", et "il est urgent de remettre de la clarté et de l'ambition sur le soutien à la filière automobile et sa nécessaire transition", plaide le mouvement. " Sur les 9 premiers mois de l'année, il est à constater une baisse de 1,8% des immatriculations en comparaison de 2023 ", " la baisse est de 23,2% par rapport à 2019, soit la pire performance en 10 ans ".

Mobilians ajoute que la progression de l'électrification du parc, "même si elle progresse, reste encore très fragile". Si les véhicules électriques représentaient près de 17% des immatriculations en 2023, ils restent encore largement minoritaires au sein du parc roulant à 2,2% et 1,5% pour les véhicules hybrides rechargeables".