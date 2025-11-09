Budget: la popularité du Premier ministre en recul dans un sondage

Le Premier ministre Sébastien Lecornu, à l'Assemblée nationale le 4 novembre 2025 ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Dans le contexte d'incertitude politique autour du vote du budget, la popularité du Premier ministre Sébastien Lecornu est en baisse, selon un sondage Ipsos BVA-CESI publié par la Tribune Dimanche.

Les débats parlementaires sur les projets de loi de finances de l'Etat et de la Sécurité sociale pour 2026 semblent lasser les Français et le locataire de Matignon en fait les frais.

Son impopularité enregistre en un mois une hausse de 5 points à 60%, contre 25% d'opinions favorables (-2 points).

Il conserve toutefois une cote de popularité importante chez les sympathisants du bloc central (75%) mais aussi, dans une moindre mesure, auprès de ceux des Républicains et de l'UDI d'Hervé Marseille (44%).

De son côté, le président de la République Emmanuel Macron reste stable avec 19% d'opinions favorables, un niveau de popularité extrêmement bas.

Le classement des personnalités que les Français seraient satisfaits de voir accéder à l'Elysée reste dominé par le duo dirigeant du Rassemblement national, Jordan Bardella et Marine Le Pen. Mais le président du RN prend 4 points à 37%, tandis que la patronne des députés du parti reste stable à 33%.

Quant aux ténors de l'ex-socle commun - Edouard Philippe, Gabriel Attal, Bruno Retailleau, Gérald Darmanin - qui avaient perdu des plumes dans la crise politique ayant suivi la nomination, puis la démission et la reconduction de Sébastien Lecornu à Matignon, ils reprennent des couleurs.

Edouard Philippe remonte à la troisième place (24%, +2 points), suivi par Gérald Darmanin (22%, +3 points), Bruno Retailleau (21%, +1 point) et Gabriel Attal (21%, +2 points).

Sondage réalisé les 6 et 7 novembre sur un échantillon de 1.000 personnes âgées de 18 ans et plus, représentatif de la population française, interrogées en ligne, selon la méthode des quotas.