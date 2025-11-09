 Aller au contenu principal
Budget de la Sécu: le RN "votera forcément contre à la fin", prévient Tanguy
information fournie par AFP 09/11/2025 à 12:19

Le député RN Jean-Philippe Tanguy à l'Assemblée nationale, le 8 novembre 2025 ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Le Rassemblement national "votera forcément contre" le budget de la Sécu "à la fin" des débats comme il s'est opposé à la première partie du texte pour refuser "les hausses d'impôts", a affirmé dimanche le député Jean-Philippe Tanguy.

"A la fin, on votera forcément contre puisqu'on a voté contre les recettes. Il faut être cohérent (...) à partir du moment où on est contre les hausses d'impôts, on ne peut pas après dire qu'on est pour", a déclaré l'élu de la Somme sur LCI.

Samedi, les députés RN ont voté contre le volet "recettes" du projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS). Une "décision prise au dernier moment", a expliqué M. Tanguy, en réaction au rétablissement quelques minutes auparavant d'une taxe sur les entreprises (la contribution sociale de solidarité des sociétés, dite "C3S") pour plus de 5 milliards d'euros.

Pour autant, la formation d'extrême droite entend continuer de peser sur la partie "dépenses" du PLFSS, dans laquelle doit être abordée la suspension de la réforme des retraites, clé de voûte la non-censure du gouvernement par le Parti socialiste.

"Nous voterons la suspension", a indiqué M. Tanguy, assumant la contradiction avec sa position sur le vote final: "On ne va pas bouder, donc on continue la discussion".

Le parti à la flamme espère cependant toujours provoquer la chute du gouvernement de Sébastien Lecornu. Quitte à déposer une motion de censure si le PLFSS est voté comme prévu mercredi?

"Nous verrons si la situation évolue", a éludé le "monsieur budget" du RN. Mais cela pourrait servir "soit à envoyer un signal très fort aux Français pour montrer la trahison des autres partis", soit s'il y a "un changement dans l'attitude des LR (à) espérer une censure".

Budget France
