Décès du journaliste Jean-Claude Guillebaud
information fournie par AFP 09/11/2025 à 12:13

Le journaliste et essayiste Jean-Claude Guillebaud, le 18 septembre 2003 à Paris, lors de l'enregistrement d'une émission de télévision ( AFP / JEAN-PIERRE MULLER )

Le journaliste et essayiste Jean-Claude Guillebaud, ancien lauréat du prix Albert Londres, est décédé samedi en Charente à l'âge de 81 ans, a-t-on appris dimanche auprès de sa famille et du journal Sud Ouest, son employeur historique.

Jean-Claude Guillebaud avait débuté sa carrière comme grand reporter au sein du quotidien régional, pour qui il couvre notamment les conflits au Biafra et au Vietnam, décrochant le prix Albert Londres en 1972, avant de travailler pour le quotidien Le Monde.

Il avait ensuite tenu des chroniques dans les hebdomadaires Le Nouvel Observateur, La Vie, et de 1986 à 2022 dans Sud Ouest Dimanche.

Homme de lettres, Jean-Claude Guillebaud a été tour à tour directeur littéraire aux éditions du Seuil, fondateur de la maison d'édition Arléa, et auteur d'une quarantaine d'essais dont "La trahison des Lumières" et "Comment je suis redevenu chrétien", après s'être lancé dans la production d'émissions de télévision dans les années 1980.

A l'origine de la création de l’organisation Reporters Sans Frontières, il en fut le président de 1987 à 1993.

Sur la fin de sa vie, Jean-Claude Guillebaud se partageait entre Paris et le département de la Charente où il avait ses attaches familiales.

