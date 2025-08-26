Budget: la Bourse de Paris en net recul, les banques souffrent

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a ouvert en net recul mardi et les actions des banques plongent, plombées par les incertitudes politique et budgétaire en France, après l'annonce par le Premier ministre d'un vote de confiance de l'Assemblée Nationale à l'issue incertaine le 8 septembre.

Vers 09H30, l'indice phare français, le CAC 40, était en baisse de 1,91%, après avoir déjà clôturé à 1,59% la veille.

Les actions des banques françaises souffrent particulièrement, tant la situation politique obscurcit l'horizon des titres de dette de la France qu'elles détiennent massivement.

Vers 09H30, BNP Paribas perdait 6,19%, Société Générale 6,31% et Crédit Agricole 4,51%. L'assureur AXA cédait aussi du terrain (-6,45%).

Ces titres "souffrent du fait que les marchés tablent sur une dégradation prochaine de la dette française par les agences de notation", explique à l'AFP Christopher Dembik, conseiller en investissement pour Pictet AM.

Le gouvernement de François Bayrou est menacé d'être renversé par les oppositions lors du vote de confiance du 8 septembre.

Confronté au rejet par l'opposition de son plan d'économies budgétaires de près de 44 milliards d'euros, ainsi qu'à des appels à bloquer le pays le 10 septembre, le Premier ministre avait brandi un va-tout lundi pour sa rentrée.

Il avait annoncé qu'à sa demande, Emmanuel Macron allait convoquer une session parlementaire extraordinaire le 8 septembre, lors de laquelle M. Bayrou sollicitera la confiance de l'Assemblée sur une déclaration de politique générale. Son espoir: faire valider la nécessité d'un tel plan de réduction du déficit public, avant d'en négocier les mesures, dans un second temps.

Mais les réactions des oppositions ont été immédiates et ne semblent laisser quasiment aucune chance de réussite au gouvernement, privé de majorité depuis sa naissance en décembre.

"Le risque d'un nouvel effondrement du gouvernement français augmente", estime Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote Bank.

La dette française était touchée par cette inquiétude. L'écart entre le taux d'intérêt français et son équivalent allemand référence en Europe, baptisé le "spread", atteignait vers 07H30 GMT 0,77 point, contre 0,70 point la veille avant l'intervention de François Bayrou.

Le taux d'intérêt français à échéance dix ans atteignait 3,50%.

Il s'approche de celui imposé à l'Italie (3,57%), longtemps vue comme la lanterne rouge, mais qui bénéficie depuis plusieurs mois d'une meilleure perception des investisseurs en termes de croissance économique et de limitation des dépenses.

Le ministre de l'Economie Eric Lombard a assuré mardi être "à la bataille" pour que le gouvernement emporte une majorité lors du vote de confiance, estimant que "la vie politique est pleine de surprises".