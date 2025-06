Budget 2026 : " C'est le dernier moment pour avoir du courage" annonce Amélie de Montchalin

Amelie de Montchalin, ministre en charge des Comptes publics, à l'Assemblée nationale, le 6 mai 2025. ( AFP / BERTRAND GUAY )

Dans un entretien sur RTL ce mardi 10 juin, la ministre chargée des Comptes publics, Amélie de Montchalin, a invité tous les ministères à se "serrer la ceinture". La suppression des postes de fonctionnaires est revenue sur le tapis.

"Aujourd'hui, tous les ministères sont sous le regard des français. Tous les agents qui gèrent de l'argent public sont sous le regard des français. Pourquoi ? parce que c'est le dernier moment pour avoir du courage " a annoncé ce matin la ministre des Comptes publics sur RTL .

"Nous sommes le dernier pays de la zone euro à avoir le déficit que nous avons (...) Si on ne prend pas aujourd'hui ces décisions alors bientôt ce sera nos institutions internationales, nos créanciers privés qui décideront pour nous. On en est à un moment où nous devons prendre des décisions historiques " a-t-elle martelé.

"Nous voulons moins de fonctionnaires mais mieux payés"

En 2024, la Cour des comptes suggérait de supprimer 100.000 postes de fonctionnaires territoriaux et ainsi permettre à l'Etat de dégager une économie 4,1 milliards d'euros par an à partir de 2030 .

Amélie de Montchalin semble poursuivre cette recommandation des Sages. " Ce n'est pas tabou, ce n'est pas explosif : nous voulons moins de fonctionnaires mais mieux payés " affirme-t-elle. "A chaque fois qu'on s'est dit : 'il y a un problème, on met plus de moyens', une espèce de fuite en avant, plus de moyens, plus de fonctionnaires, ça a eu une conséquence très néfaste sur les fonctionnaires : c'est que ceux qui étaient en poste n'ont pas pu être augmentés" constate la ministre. " Nous n'aurons plus les moyens d'augmenter les fonctionnaires (...) Il faut revenir à une situation où les français voient la différence dans leur quotidien".

Interrogée par le journaliste Thomas Sotto sur le nombre de fonctionnaires en trop, la ministre répond : " Je ne vais pas vous donner de chiffre aujourd'hui sinon ça veut dire les compter comme des petits pains". Amélie de Montchalin énonce comme modèle l'administration des impôts, selon elle "une administration qui s'est réformée. Il y a eu 25% de moins de fonctionnaires aujourd'hui qu'il y a 10 ans.Comment ? Parce qu'on a fait la réforme du prélèvement à la source , parce qu'on a réorganisé notre présence sur le territoire". La ministre précise que "les Français le disent, l'administration des impôts est l'une des administrations qu'ils considèrent la plus réactive, la plus modernisée".

MaPrimeRenov' face à une "fraude massive"

Dans un article du Parisien (confirmé par Les Echos) publié, la semaine dernière , il a été révélé que le gouvernement envisage la suspension du dispositif MaPrimeRenov' dès le 1er juillet 2025.

"Le président de la République a cent fois raison de dire que c'est une politique nécessaire. Mais il a tellement raison que c'est aussi cent fois plus intolérable" assure la ministre. " On a de la fraude massive " a-t-elle ajouté.

Les propriétaires de logements pourront déposer leur dossier de demande d'aide " jusqu'à la fin du mois de juin ", a-t-elle poursuivi, avant la suspension de MaPrimeRénov' dans quelques semaines.

"En juillet, août et début septembre, nous allons faire une revue totale: tous les dossiers des honnêtes gens qui ont été déposés seront payés, tous les dossiers des fraudeurs seront exclus". La ministre assure que le guichet sera ouvert à nouveau "le 15 septemmbre" et de préciser que " 100% des fonds qui sont dans cette politique publique à l'usage des personnes honnêtes" .

"Aujourd'hui, ce n'est pas une sale journée pour les français qui veulent faire des travaux, c'est un sale jour pour les fraudeurs et nous n'auront pas la main qui tremble" précise la ministre en charge des Comptes publics.

La garde d'enfants et accompagnement des personnes âgées épargnés

"Il y a deux sujets sur lesquels je crois que collectivement, nous voyons que ça marche et qu' il ne faut pas toucher: c'est tout ce qui touche à la garde d'enfants et c'est tout ce qui touche à l'accompagnement des personnes âgées ", a déclaré Amélie de Montchalin. Deux domaines que la ministre juge " utiles et "sont efficaces . (...) Il n'y aura pas de changement", a-t-elle assuré.

Selon la ministre, 26 métiers de services à la personne bénéficient actuellement d'un avantage fiscal correspondant à un crédit d'impôt sur le revenu égal à 50% des dépenses engagées. "Est-ce qu'au fond c'est le bon périmètre? Est-ce que c'est un bon taux de remboursement? " s'est-elle interrogée et souligne que "les parlementaires peuvent décider autrement".

Le Premier ministre, François bayrou, dispose jusqu'à la mi-juillet pour rendre sa feuille de route sur le budget 2026. L'exécutif cherche à réaliser une économie de 40 milliards d'économies pour l'année prochaine.