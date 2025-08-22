 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Buckle en hausse après un chiffre d'affaires supérieur à celui du deuxième trimestre
information fournie par Reuters 22/08/2025 à 16:25

22 août - ** Les actions du distributeur de vêtements Buckle BKE.N augmentent de 1,08 % à 55,44 $

** La société affiche des ventes de 305,7 millions de dollars au deuxième trimestre, dépassant les estimations de 290 millions de dollars, selon les données de LSEG

** BKE annonce un bénéfice par action de 0,89 $ pour le deuxième trimestre, en hausse par rapport aux 0,79 $ déclarés pour le deuxième trimestre de 2024

** Les ventes de magasins comparables de BKE au T2 augmentent de 7,3 % contre une baisse de 6,6 % au T2 2024

** Depuis le début de l'année, l'action a augmenté de ~13 %

