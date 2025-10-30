 Aller au contenu principal
Bucarest évalue le projet de vente des actifs roumains de Lukoil, selon le ministère de l'énergie
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 14:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Roumanie évaluera le projet de vente des actifs détenus par la société russe Lukoil dans le pays, dont environ 320 stations-service et une raffinerie, afin de s'assurer qu'il est conforme aux sanctions de l'Union européenne et aux normes de sécurité énergétique du pays, a déclaré le ministère de l'énergie jeudi.

La Roumanie, qui peut bloquer les ventes d'énergie si elle estime qu'elles représentent un risque pour la sécurité nationale et l'approvisionnement, ne prendra position qu'une fois que la structure de l'actionnariat et la source du capital de tout investisseur potentiel auront été pleinement clarifiées, a ajouté le ministère.

Guerre en Ukraine

