BTIG relève son objectif de cours pour GitLab, citant les tendances du marché des logiciels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 août - ** BTIG relève son objectif de cours pour la société de développement logiciel GitLab GTLB.O ; maintient sa recommandation à "acheter"

** La société de courtage relève son objectif de cours de 36 $ à 52 $, ce qui implique un potentiel de hausse de près de 16% par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** Elle estime que la demande croissante en matière d’IA agentique aidera l’entreprise au deuxième trimestre

** La société de courtage estime que la hausse des prix et les pannes fréquentes subies par son principal concurrent, Github, permettront à GTLB de conquérir plus facilement de nouveaux clients et de renforcer la confiance des investisseurs

** Sur 28 courtiers, 8 attribuent à l’action la note "acheter" ou supérieure, 19 "conserver" et 1 "vendre" – données compilées par LSEG

** Depuis la dernière clôture, le titre a progressé de près de 20% depuis le début de l’année