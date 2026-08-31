 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

BTIG relève son objectif de cours pour GitLab, citant les tendances du marché des logiciels
information fournie par Reuters 31/08/2026 à 13:03
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 août - ** BTIG relève son objectif de cours pour la société de développement logiciel GitLab GTLB.O ; maintient sa recommandation à "acheter"

** La société de courtage relève son objectif de cours de 36 $ à 52 $, ce qui implique un potentiel de hausse de près de 16% par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** Elle estime que la demande croissante en matière d’IA agentique aidera l’entreprise au deuxième trimestre

** La société de courtage estime que la hausse des prix et les pannes fréquentes subies par son principal concurrent, Github, permettront à GTLB de conquérir plus facilement de nouveaux clients et de renforcer la confiance des investisseurs

** Sur 28 courtiers, 8 attribuent à l’action la note "acheter" ou supérieure, 19 "conserver" et 1 "vendre" – données compilées par LSEG

** Depuis la dernière clôture, le titre a progressé de près de 20% depuis le début de l’année

Valeurs associées

GITLAB RG-A
44,8700 USD NASDAQ +0,13%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
BIOPHYTIS
0,0597 +13,93%
CAC 40
8 411,13 +0,12%
Pétrole Brent
90,92 +1,71%
HAFFNER ENERGY
0,54 -0,55%
SOITEC
114,15 +5,69%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank