BTIG abaisse la note de Cirsa à « neutre » et ne prévoit aucune offre concurrente susceptible de contester le rachat par Lottomatica

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
25 septembre - ** BTIG abaisse la note de la société espagnole de jeux Cirsa CIRSA.MC de « acheter » à « neutre », estimant que l'offre publique d'achat de Lottomatica LTMC.MI ne devrait pas faire l'objet d'offres concurrentes
** La société italienne Lottomatica a conclu début septembre un accord pour racheter Cirsa dans le cadre d’une opération entièrement en actions d’un montant de 2,8 milliards d’euros (3,2 milliards de dollars), afin de créer la deuxième plus grande société cotée au monde dans le secteur des jeux d’argent et des paris sportifs, derrière Flutter FLUT.N
** BTIG estime que les investisseurs souhaitant tirer parti de cette opération devraient plutôt détenir des actions de Lottomatica, car le marché ne reflète pas pleinement les avantages du groupe issu de la fusion
** Selon lui, les économies ciblées par Lottomatica, comprises entre 315 et 415 millions d’euros, semblent réalisables
** Le groupe issu de la fusion pourrait faire passer sa part du marché espagnol des jeux en ligne d’environ 6 % aujourd’hui à environ 20 % d’ici 2030, ajoute le courtier
(1 dollar = 0,8770 euros)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer