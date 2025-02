BT: projette de recruter 600 apprentis et diplômés en 2025 information fournie par Cercle Finance • 07/02/2025 à 12:42









(CercleFinance.com) - BT Group annonce que plus de 600 apprentis et diplômés seront recrutés en 2025 dans des domaines variés comme la cybersécurité, l'ingénierie logicielle et le service client.



Les postes seront répartis sur plusieurs sites au Royaume-Uni. L'entreprise, reconnue comme premier employeur privé d'apprentis, a embauché plus de 3 000 apprentis et diplômés en cinq ans.



En 2023, elle a lancé un fonds d'apprentissage de 4 millions de livres pour soutenir les PME et organisations publiques.



Jacqui Smith, ministre des Compétences, souligne l'importance des apprentissages pour l'économie et salue l'engagement de BT Group.





